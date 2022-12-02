Eniştesini çalıştığı fabrika önünde av tüfeği ile vurdu

Bursa’da tartıştığı kayın biraderi tarafından iş yeri önünde av tüfeği ile vurulan enişte, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. (40) ve Yusuf C. (53), çocukları arasında çıkan tartışmaya bir gün sonra dahil oldular. Halil A., evinden av tüfeğini alıp eniştesi Yusuf C.’nin çalıştığı fabrikaya gitti. Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle defalarca ateş etti.

Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C. yaralandı. Yaralı enişte, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri suç aleti tüfekle şüpheli Halil A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.