Eniştesini tabanca ile vurarak öldüren sanık tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ablasını darp ettiği iddiasıyla eniştesini tabanca ile vurarak öldüren sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık ifadesinde eniştesinin ablasını sık sık darp ettiğini, kendisine mesaj atarak eve çağırdığını ve çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini ileri sürdü.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep A. silahla, Hüseyin Yaşar’a ateş açtı. Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Eniştem beni eve çağırdı"

Polis ekipleri tarafından yakalanan Recep A. gözaltına alındı. Bugün ifadesi ortaya çıkan Recep A., eniştesi Hüseyin Yaşar’ın ablasını sık sık darp ettiğini, ayrılma aşamasına geldiklerini bu sebeple ablasının kendisine sığındığını söyledi. Olay gününü anlatan Recep A., eniştesinin kendisine mesaj atarak eve çağırdığını burada çıkan tartışma sonrası silahla ateş ettiğini dile getirdi.

Recep A., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.