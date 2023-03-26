Enkaz altında hayatını kurtaran köpeğin resmini vücudunda ömür boyu taşıyacak

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan Mehmet Çabuk, yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma köpeği Çakıl’ın portresini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk’un enkaz altındaki yerini Ankara İtfaiyesi canlı insan arama-kurtarma köpeği K-9 cinsi Çakıl tespit etti. Uluslararası canlı arama belgeli Çakıl, 29 noktada birçok depremzedenin de enkaz altından çıkarılmasını sağladı. Ankara İtfaiyesi’ne bağlı K-9 Amirliği’nde görevli köpek eğitmeni Engin Yılmaz, Ankara’da bulunan dövme stüdyosuna depremzede Mehmet Çabuk’u davet etti. Depremzede Çabuk, Çakıl’ın resmini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

Enkaz altından nasıl kurtulduğunu anlatan Mehmet Çabuk, “Enkaz altında 3 gün kaldım. 8 katlı apartman üstümdeydi. Birinci ve ikinci gün kurtarma olmadı. Üçüncü gün seslendim, bir köpeğin sesini duydum. Yukardan birisi ‘Sesimi duyuyorsan üç kez duvara vur’ dedi. Ben sesini duyup, belki 100 kere duvara vurdum. Sesimi duymalarına rağmen duvara vurmaya devam ettim. Yukardan bana ‘Seni kurtaracağız’ dediler. Ankara İtfaiyesi kurtarma çalışmalarına başladı. En son üstümdeki duvarda delik açtıklarında göz göze geldik. Delik büyüdü, beni çıkardılar. Ben deprem olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Beni çıkartıp hastaneye götürdüler. Bana enkaz altında seslenen köpek Ankara İtfaiyesi’nin arama kurtarma köpeği Çakıl’mış. Ben de Ankara’ya gelip Çakıl ile buluştum. Şimdi de koluma dövmesini çizdireceğim” ifadelerini kullandı.

“Resmini ve ismini koluma dövmesini yaptıracağım”

Ankara’da İtfaiyesi merkez yerleşkesinde Çakıl ile hasret giderdiklerini belirten Çabuk, “Önceden köpeklere hiç dokunamazdım, çekinirdim. Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Çakıl’ı görmeye geldim. Şimdi de resmini ve ismini koluma dövmesini yaptıracağım” dedi.

Deprem bölgesinde başka bir göreve giderken enkaz altından tepki geldiğini öğrendiklerini ve Çakıl’ın da tepki verdiğini aktaran K-9 eğitmeni Engin Yılmaz, “Depremin ilk günü akşamüzeri olay yerine vardık. Yağış çok fazlaydı ve biz hemen arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Mehmet Bey’e depremin üçüncü günü ulaşabildik. Sabah saatlerinde bir göreve giderken tepki olduğunu söylediler. O sırada köpeğimi o binaya yönlendirdim. Orada köpek içeride arama yaparken şiddetli bir şekilde havlamaya başladı. Biz köpeklerimizi canlı insan kokusuna alıştırıyoruz. Köpek tepki verince itfaiye arama kurtarmada görevli arkadaşlarıma haber verdim fakat kendileri çok yoğundu. Antalya Polis Özel Harekat ekipleri boştaydı, gelip sıkı bir çalışma ile Mehmet Bey’i kurtardık. Ertesi gün Mehmet Bey ile Çakıl buluştu” diye konuştu.

Depremden sonra depremzede Çabuk ile Çakıl arasında duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Yılmaz, “Kendisi gelip Ankara’da Çakıl’ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bugün gelip Çakıl’la buluştular ve kendisi Çakıl’ın dövmesini yaptıracağını söyledi. Bu da bizi onurlandırdı” ifadelerine yer verdi.