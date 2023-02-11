Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Deprem enkazı altından 28 saat sonra 2 kardeş 15 yaşındaki Hayrunisagül ile 10 yaşındaki Zeynep Aygün adlı kız kardeşlerin enkaz altından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kurtarma ekiplerinin yıkılan binan beton enkazın altında kalan 2 kız kardeş uzun çalışmalarının ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.