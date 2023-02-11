Enkaz altında kalan polis anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

Hatay’da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden polis memuru ve kızı gözyaşlarıyla memleketi Edirne’de son yolculuklarına uğurlandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Niğdeli Polis Memuru Sedat Esen, eşi Edirneli Polis Memuru Nebibe Esen ve 12 yaşındaki kızları Tuğba Gülser Esen, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Anne ve kızın naaşları memleketi Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne getirildi.

Merhum anne ve kız için Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde ve Osmanlı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kız öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla köy mezarlığına defnedildi.

"Şimdi tek vücut tek yürek birlik olmak vakti"

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, depremzedelerin yaralarını sarmak için var güçle çalıştıklarını belirtti. Müdür Alçalar, "Emniyet teşkilatı olarak deprem bölgelerindeki arama kurtarma ekiplerine yardım etmek personel ve ekipman desteği sağlamakla birlikte ilk günden bu yana tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Şimdi tek vücut tek yürek halinde birlik olma vaktidir. Biz birlikte güçlüyüz" açıklamasında bulundu.