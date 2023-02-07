Enkaz altında kalmaktan dakikalarla kurtuldular

Gaziantep’te ilk depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan binanın altına aracını park eden yaşlı çift, ikinci sarsıntıyla yerle bir olan binanın enkazından dakikalarla kurtuldu.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’de, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden sonra Emre Apartmanı A.Blok’a gelen Mehmet Mehdi Kirişçi (71) ve eşi Rahime Kirişçi’nin (64) araçlarını park ettiği boş bina, yaşlı çift ayrıldıktan 10 dakika sonra yerle bir oldu.

Ölümden dakikalarla kurtuldukları enkaza bugün yeniden gelen Kirişçi çifti, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Mehmet Mehdi Kirişçi, ilk depremde çöken 11 katlı Emre Apartmanı’na bakmak için geldiklerini ve araçlarını ilk depremde hasar gördüğü için boş olan bir başka apartmanın altına koyduklarını söyledi. Eşini araçta bırakıp enkaza bakıp yeniden araca döndüğünü söyleyen kirişçi, "Aracımıza bindikten kısa süre sonra yolda giderken şiddetli bir sarsıntı hissettik. Dönüp baktığımızda az önce altına aracımızı park ettiğimiz binanın yerle bir olduğunu gördük. Biraz geç gelsek ikimiz de hayatta olmayacaktık, Allah korudu" dedi.

Eşiyle birlikte ölümden dönen Rahime Kirişçi’de eşi enkaza bakmaya gittiğinde araç içinde onlar beklediğini belirterek, "Binaya baktığımda zaten ortasında yarık vardı yanlara doğru şişmişti. Eşim 10 dakika sonra geldi ve yola çıktık, ardından ikinci depremi hissettik. Baktığımızda aracı altına park ettiğimiz bina yerle bir olmuştu" dedi.

Enkaz altında kalan diğer araçların da halen yerinde olduğu binada can kaybı olmadığı için bir kurtarma çalışması yapılmadığı bildirildi.