Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Kevser'in ilk isteği babasının sesini duymak oldu

Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser’i anne ve babasıyla konuşturdu. Kevser, babasına ‘yardıma gel’ diye seslendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmasında enkaz altında Kevser ile Hamza kardeşlere ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak babası Mahmut Sandal’ı aramalarını istedi. AFAD ekipleri, Mahmut Sandal’ı telefonla arayarak hem Kevser’in hem de kardeşi Hamza’nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Babasının sesini duyan Kevser, babasına ‘Yardıma gel’ diye seslendi. AFAD ekipleri, ‘Baban şimdi yardıma gelemez, biz seni kurtaracağız’ dedi. Kevser’in annesi de, ekiplere teşekkür etti.

Kevser ve Hamza kardeşler, ekiplerin çalışması neticesinde bir süre sonra enkaz altından çıkartıldı.

Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altında sağ olarak kurtardığı öğrenildi.