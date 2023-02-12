Enkaz altında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan kedi, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan kedi, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, günlerdir enkaz altında mahsur kalan kediyi canlı olarak kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.