Enkaz altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan kedi, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Enkaz altında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan kedi, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, günlerdir enkaz altında mahsur kalan kediyi canlı olarak kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.