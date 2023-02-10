Enkaz altındaki kadın 99'uncu saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir binanın enkazından, 99’uncu saatte bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep’te de yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir bina oldu. Binada hassas dinleme yapan arama kurtarma ekipleri, Derya Koluman isimli kadının ses vermesi üzerine bulunduğu noktaya yoğunlaştı. Ekiplerin saatler süren titiz çalışması sonucu önce Derya Koluman depremin 99’uncu saatinde enkaz yığını altından yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.