Enkaz altından ses duymak için yoğun çaba sarf ediyorlar

Malatya’da depremin dördüncü gününde çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlardan ses alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin dördüncü gününde Malatya’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlardan ses almak için gerekli tüm çalışmayı yapan ekiplere, askeri termal kameralar ve hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor.