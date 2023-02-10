Enkaz başında umutla bekleyiş

Diyarbakır'da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam ediyor.

Enkaz başında umutla bekleyiş
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Diyarbakır’da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam ediyor.

Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçesinde yıkılan ve aralarında Galeria sitesi, Sözer apartmanının da bulunduğu 6 enkaz bölgesinde 4. günde de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalara, AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi tarafından devam ederken, binalarda yaşayanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.