Enkaz kurtarma çalışmalarında artçı depreme böyle yakalandılar

Osmaniye’deki bir enkazda arama kurtarma çalışması esnasında yaşanan artçı deprem büyük korku yaşattı. Sarsıntı üzerine insanlar kaçarak uzaklaşırken kısa süreli panikten sonra arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerin başında gelen Osmaniye’de vefat edenlerin sayısı 600’ü yaralı sayısı ise 2500’ü geçti. Enkaz altındakileri kurtarma çalışması esnasında 10.48’de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem büyük panik yaşattı. İHA ekibi o an kayıt yaparken, “sesimi duyan var mı” sözleri yankılanıyor, enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye’de enkazda kurtarılma çalışması esnasında artçı deprem yaşandı. İnsanlar kaçarak uzaklaştılar.

Adnan Menderes Mahallesi’nde büyük bir sessizlik hakimdi. Çünkü yıkılan binalar altında sesler geliyordu. Ekipler “sesimi duyan var mı” diye seslendiği esnada yeni bir deprem ekiplerin işini güçleştirdi.

Kahramanmaraş Göksun merkezli artçı sebebiyle herkes korku yaşadı. Kısa süreli panikten sonra arama kurtarma çalışmaları devam etti