Enkazda ayrılan eller hastanede bir araya geldi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi’nde evleri enkaza dönüşen 7 katlı binadan 14 saat sonra kurtarılan Evci ailesi, Adana Şehir Hastanesinde yeniden hayata ’merhaba’ dedi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanelere sevk edilen anne Hayriye Evci, çıkarıldıktan sonra oğlunu aradığını ve sevk edildiği Adana Şehir Hastanesine oğlunun da getirilmesi ile yeniden hayata döndüğünü aktararak, oğlunu 14 saat boyunca enkaz altında alacağı hediyeleri anlatarak ve hayaller kurarak uyutmadığı anları aktardı.

Antakya’nın Cebrail Mahallesi’nde yaşayan Evci ailesi, 2 kızları, bir oğlu ile yıkıcı depremde enkaz altından 14 saat sonra çıkabildi. İlk olarak baba Hasan Evci depremde yanlarına koştuğu 2 kızlarını baca deliğinden çıkardığını, ardından eşi ve oğlu için 14 saatlik zorlu bir mücadele verdiğini ifade etti.

Baba Hasan Evci ailesine kavuştuğu için şükrettiğini söyleyerek, “Bayağı bir yıkım oldu. 14 saatte çıktık enkazdan, 7 katlı bir binaydı. Bizim için yeniden kurtuluş ama çevremize bakınca büyük bir hüzün, acı yaşıyoruz” dedi.

Minik Emrullah babasının elini hastanede hiç bırakmazken, hayalinin eve gitmek olduğunu söyledi.

Anne Hayriye Evci ise, “Eşimle çocuklarımın yanına bile varamadık depremde. Eşim çabaları ile baca deliğinden kızlarımı kurtardı. 14 saat sonra yardım gelerek bizleri çıkardı. Evladımla hastanede kavuştum. O anlar bir kurtuluş benim için. Beni buraya getirdiler, acilde eşimi gördüm ardından oğlumu yanıma getirdiler. Allah herkesten razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Enkaz altında herkesin sağ salim ailelerine kavuşması için dua ettim. Şu an tek isteğim evlatlarıma sarılmak istiyorum” dedi.

Oğlunu enkaz altında uyutmamak için verdiği mücadeleyi anlatan anne Evci, “14 saat aramızda bir moloz vardı temasımız yoktu. ’Anneciğim bana neden çay demlemedin, kahvaltı yaptırmadın’ diyordum. Oğlumun sonu geldi diye düşünüyordum ama babamızın sesini de dışarda duyuyordum. Babam geldiyse beklerim dedi. Bir şeyler alacağımı söyledim hep. Uyutmamaya çalıştım” diyerek, o anları gözyaşları içinde aktardı.