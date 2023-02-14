Enkazda buldukları altınları polise teslim ettiler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’a giden Düzce Üniversitesi ekipleri, enkaz alanında buldukları altınları polis ekiplerine teslim etti.

Düzce Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’a hem arama kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında görev alması için ekip gönderdi. Deprem bölgesinde çalışan ekipler, enkaz alanında bir miktar altın buldu. Altınları toplayarak poşete koyan ekipler, polislere teslim etti.