Enkazda hatıralarını arıyorlar

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gelen vatandaşlar yıkılan evlerin enkazlarından çıkan fotoğraflarla teselli buluyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü 7.6 şiddetinde ki depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki çalışmalar sürüyor. Ekipler canla başla çalışmalarını sürdürürken, "sesimi duyan var mı?" Sorusuna da bir cevap alabilmek için uğraşıyor. Şiddetli depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar da, enkaz altında kalan yakınlarından müjdeli bir haber alabilmek için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Depremin ardından İzmir’den Elbistan’a gelerek akrabalarının yaşadığı binanın enkazında hatıra arayan

Ali Adışen, depremde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden yeğeninin fotoğrafını beton yığınlarının arasında buldu. Gözyaşlarını tutamayan Adışen, "Biz depremin ardından buraya İzmir’den geldik. Enkaz altından kurtarabildiğimiz eşyaları kurtarmaya çalışıyoruz. Herkes yıkılmış vaziyette. Bir nevi hatıralarımızı bulmaya çalışıyoruz. Enkazın altından depremde ailesiyle beraber hayatını kaybeden yeğenimin ilkokul fotoğrafı çıktı. Acımız büyüktür elimize geçenleri bağrımıza basmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında bulunan amcası ve yengesinden bir haber alabilmek için bekleyen Mehmet Eryıldız da, "Bu enkazdan yeğenimi canlı çıkardık. Enkaz altında kalanlar var. Amcam ile yengem enkaz altında. Umudumuz illaki var ama yok da" şeklinde konuştu.