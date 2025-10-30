Enkazda kalan 4 kişilik Bilir ailesi, son yolcuklarına uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında hayatını kaybeden Levent Bilir, eşi Emine ile çocukları Muhammed Emir ve Hayrunisa’nın cenazeleri, son yolcuklarına uğurlandı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi’ne getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı’nda defnedilmek üzere götürüldü.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.