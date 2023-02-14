Enkazda kalan 7 çocuk babası Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’da yakalanarak konakladığı otelin yıkılması ile hayatını kaybeden otobüs şoförü Ercan Yeşilırmak’ın cenazesi Bitlis’in Güroymak ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme Hatay’da konaklamak için kaldığı otelde yakalanan otobüs şoförleri Ercan Yeşilırmak (47) ile Maşallah Taken, enkaz altında kaldı. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu Maşallah Taken enkazdan sağ olarak çıkarılırken, 7 çocuk babası Ercan Yeşilırmak’ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları tarafından alınan Ercan Yeşilırmak’ın cenazesi Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde yıkandıktan sonra memleketi Bitlis’in Güroymak ilçesine getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından duaların okunmasıyla 7 çocuk babası Ercan Yeşilırmak, Asri Mezarlığında gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.