Enkazdan 129. saatte 6 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Enkazdan 129. saatte 6 kişi kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Nurdağı’nda görev yapan Mardin itfaiye ekipleri, çalışmalarını yürüttükleri enkaz altından 6. gün 129. saatte, 6 kişilik Aslan ailesini yaralı olarak kurtardı. Yaralılar çıkarılırken, bütün ekipler tekbir getirerek sevinç yaşadı. Yaralılar oluşturulan yaşam koridoruyla ambulanslara bindirilerek, hastanelere sevk edildi.