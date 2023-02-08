Enkazdan 3 gün sonra sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde göçük altında kalan Asım Tutar, depremin üzerinden geçen 3 günün ardından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesinin ardından çıkarılan Tutar, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde çok sayıda bina yerle bir olurken, Kahramanmaraş’ta 31 yaşındaki Asım Tutar (31) da yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Enkaz altında çocukları Ejrin Tutar (7), Mustafa Yağız Tutar (5), Ayşenur Tutar (4) ve eşi Meftun Tutar ile kalan Asım Tutar, ekiplerin yoğun çabasının ardından sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Tutar’ın eşi ve çocuklarının ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 gündür eve gitmeyip enkaz başında beklediğini söyleyen Asım Tutar’ın kardeşi Mustafa Tutar, “Çok sevinçliyim. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.