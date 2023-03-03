Enkazdan 40 kişiyi kurtaran CEKUT ekipleri yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkazdan 40 kişiyi sağ olarak çıkaran CEKUT ekipleri, yaşadıklarını anlattı.

Ceza infaz kurumlarında çalışan gönüllülerden oluşan 326 kişilik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremlerin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren 11 kişilik CEKUT ekipleri, 40 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Bulundukları alanlarda her türlü çalışmalara destek veren ekipler, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Daha önce bulundukları afetlerden bahseden CEKUT Saha Koordinatörü Serhat Seymen, ilk etapta ekibin tamamıyla 10 gün boyunca Kahramanmaraş’ta bulunduklarını belirtti.

İlk gün eğitimleri olduğu için Erzurum’dan deprem bölgesine geçtiklerini dile getiren Seymen, “Erzurum’dan geçen ekibimizle Malatya’da mahsur kaldık. Tünellerde bir göçme olmuştu o arada da vakit kaybetmek istemedik. Malatya’daki enkazlara müdahale ettik. Malatya Şehir Hastanesi yanındaki enkazdan 1 vatandaşımızı canlı çıkardık. Daha sonra yolun açıldığı bilgisi verildi. Derhal diğer ekiplerle birlikte Kahramanmaraş’a hareket ettik. AFAD’ın görev verdiği yerlerde alana girmiş olduk” dedi.

Seymen, CEKUT ekiplerinin tamamının gerekli eğitimleri aldığını söyleyerek, “İçlerinde 2 ekibim hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon eğitimini tamamladılar. Bir ekibim orta sınıf arama kurtarma akreditasyon eğitimini tamamladılar. Eğitimlerimiz tam bir şekilde gittik. Zaten ekipman konusunda hiçbir sıkıntımız yoktu. Yeterli seviyede ekipmanımız vardı. Bunun akabinde de çok ilden çok sayıda personel ile çok araçla sahaya giriş yapmış olduk” diye konuştu.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Seymen, “Yaklaşık 40 kişi direkt bizim müdahale ettiğimiz, enkazdan canlı olarak çıkardığımız vatandaşımız. Bunun yanında da diğer enkazlara destek verdik” ifadelerini kullandı.

“3,5 saatlik çalışma neticesinde Gizem Nur ve Emine ablaya ulaştık”

CEKUT Ankara Ekip Lideri Mikail Şen ise depremin olduğu gün koordinasyon merkezi tarafından arandığını dile getirerek, “Tüm ekibi hazır hale getirdim. Derhal yola çıktık. Zorlu bir süreçti, tipiye yakalandık. Trabzon Caddesi’ndeki Anadolu Apartmanı görev yeri olarak verildi. Derhal intikal ettik. Aşırı bir yağış vardı. Yine de görevimizi en iyi şekilde ifa etme amacıyla ulaştık. İlk gittiğimizde bir kız çocuğu sesine ulaştık. Direkt çalışmaya girdik. 3,5 saatlik çalışma neticesinde Gizem Nur ve Emine ablaya ulaştık. Kızımızı sağ salim çıkardık, ambulansa teslim ettik. Akabinde 8 saat sonunda da annesine sağ salim ulaştık” diye konuştu.

Gizem Nur’u kurtarma anını anlatan Şen, “3,5 saatin sonunda sesleniyoruz, sürekli sürprizlerle karşılaşıyoruz. Betonu kırıyoruz, demir parçaları çıkıyor karşımıza. Onu alıyoruz, mobilya çıkıyor. Azimli bir şekilde elimizden geldiğince o yağmura rağmen çalışmamıza devam ettik. En son kızımızın sesi artık netleşmeye başladı ve seslendim. İlk olarak molozların arasında parmaklarını gördüm. O unutamayacağımız bir andı. Onu görmemiz motivasyonumuzu daha da artırdı. Güzel bir duyduydu” dedi.

“Ayşe hanım ‘beni değil, lütfen önce çocuğumu çıkarın’ dedi”

Eğitim süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu söyleyen CEKUT ekibinde görevli Mehmet Cihan da arama kurtarma çalışmalarının gerekliliğini Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha iyi kavradıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Esençam Apartmanı’nda canlı sesi duyulduğu yönünde ihbar üzerine gittiğimiz zaman Ayşe hanım ve oğlu Berat vardı. O esnada ulaştıktan sonra Ayşe hanımı çok rahat bir şekilde çıkarabilecekken Ayşe hanım, ‘beni değil, lütfen önce çocuğumu çıkarın’ dediği anda annelik duygusunun ne kadar büyük olduğunu gördük. Berat’ı çıkardıktan sonra da küçük bir kuşu olduğunu ve eliyle muhafaza ettiğini gördük. Berat’ı sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizden ricası ‘lütfen kuşumu da getirin’ oldu. Daha sonrasında kuşunu teslim ettik.”

“Ekiplerimizde fiziki anlamda zarar görme durumu olmadı”

Sahadaki CEKUT ekiplerine CTE Genel Müdürlüğündeki koordinasyon bürosundan destek veren Havva Bodur ise şöyle konuştu:

“Koordinasyon aşamasında CEKUT büro olarak arkadaşlarımızla beraber gece gündüz nöbet tutarak burada görev aldık. Bu görev süremizde enkaz bilgileri, enkazdan çıkarılan canlı ve vefat sayılarımızı toparladık. Lojistik anlamında enkazda çalışan ekiplerimize ihtiyaç olan ekipmanları tedarik etme aşamasında görevimizi idrak ettik. Ekiplerimizde fiziki anlamda zarar görme durumu olmadı. Ancak psikolojik anlamda daha sonrası için genel müdürlüğümüzce psikolojik anlamda destek vermek üzere bir çalışma yapıldı.”