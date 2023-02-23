Enkazdan çıkan kızına 18 gün sonra kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da, enkazdan 5. günde kurtarılan küçük İrem, Isparta’da tedavi gören annesiyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depreme Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’ndeki apartmanda yakalanan 27 yaşındaki Halime Bağrıaçık, enkazdan ilk günde kurtarıldı. Genç kadın, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sol kolunu kaybeden Bağrıaçık, 7 yaşındaki kızı İrem Bağrıaçık’ın Hatay’da kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Annenin çağrısını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yanıtsız bırakmadı. Depremin 5. gününde kurtarılan ve Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınarak bir bacağını kaybeden 7 yaşındaki kızı İrem ile annesini Isparta’da kavuşturdu. Kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Kızına kavuşmak için Şükrü Başdeğirmen ve eşinin çok uğraştığını belirten anne Bağrıaçık, "Depremin ilk gününden beri kızımı göremedim. Sağ olsun Şadiye Hanım yoğun bakımda ziyaretime geldi. Evladımı görmek istediğimi söyledim. Ellerinden geleni yaptılar. Çocuğun tedavisi varmış biraz zaman aldı. Tedavi bittiği gibi de Allah’a şükürler olsun geldi çocuğum. Hakkınızı ödeyemem. Kızıma kavuşturdunuz Allah razı olsun" dedi.

"İrem çok mutluydu"

Küçük İrem’in annesi ile kavuşma sürecini anlatan Başdeğirmen, "Hatay İskenderun’dayken eşim aradı, İrem’in getirilmesini istedi. Burada anne ve kızımız İrem bu depremdeki hadiselerden dolayı ayağı ağır bir kolonun altında kalmış orada tedavisi devam ediyordu. Annesinin de burada gördüğü bir tedavi vardı. İkisi ayrı ayrı yerlerdeydi. Eşim Halime hanımın yanında bende orada İrem’in yanındaydım. Uzun mücadeleler sonucunda kavuşmayı sağladık. İrem annesine kavuşacağı için çok mutluydu. İnşallah bundan sonra daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"2 çocuğunu, anne ve babasını kaybetmiş"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan küçük İrem, "Dolabın altında kaldım, dedemde üstüme yatmış annemin de dolapta eli kaldı” dedi.

Öte yandan Halime Bağrıaçık’ın depremde 10 aylık kızı Selma Nur’u ve 5 yaşındaki kızı İnci’yi, annesini ve babasını kaybettiği öğrenildi.