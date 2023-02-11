Enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk bebeğin eniştesi: 'Aile Hatay'a tatile gitmişti. Annesini ve ablasını kaybettik'

Depremin 84’üncü saatinde enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir’in tedavisi sürdürülmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi getirilmişti. Süreçle ilgili açıklama yapan Berk bebeğin eniştesi Muhammet Belen, "Maalesef bebeğimizin annesini ve ablasını kaybettik. Bebeğimizi 84’ncü saatte 9’ncu katın 8’nci katında bulduk. Aile Hatay’a tatil amaçlı gitmişti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Antakya’da bulunan Mertkan Apartmanı’nın enkazından sağ olarak çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir de bu akşam askeri nakliye uçağıyla İstanbul’a getirildi. Berk bebeğin tedavisine, ambulansla getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ilk kontrollerin ardından tedavisine başlandı. Yaralı bebeğin babası ve yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

11 aylık bebeğin eniştesi Muhammet Belen “Biz haberi duyduğumuzda Hatay’a yola çıktık. Öncelikle binayı bulmaya çalıştık. Ortalık çok karışıktı, her yer her yerdeydi. İlk iki gün hiçbir şekilde çalışma yapamadık. Elimizde hiçbir şey yoktu, malzeme yoktu. İkinci gün AFAD ekipleri geldi, onlar bize yardımcı oldular. Berk bebeğin babası odaların yerini bize gösterdi. Kazdık fakat ilk başta bulamadık. Maalesef bebeğimizin annesini ve ablasını kaybetti. Bebeğimizi 84’ncü saatte 9’ncu katın 8’nci katında bulduk. Aile Hatay’a tatil amaçlı gitmişti" dedi.