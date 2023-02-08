Enkazdan çıkarılan 8 aylık hamile kadın helikopterle Mersin'e getirildi

MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş depreminde Hatay’ın Defne ilçesinde enkazdan çıkarılan 8 aylık hamile kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait skorsky helikopterle Mersin’e getirilerek Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün 1 saat içerisinde hamile kadınla birlikte yaralı bir kadın ve Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle de bir yaralı çocuk daha hastaneye getirildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremde, enkaz altında kalan yaralıları arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Mersin de tüm kamu ve özel hastaneleri ile yaralılara kucak açmaya devam ediyor. Oluşturulan kriz merkezi doğrultusunda deprem bölgesinden hava, kara ve deniz yoluyla getirilen yaralılar, kentteki hastanelerde hemen tedavi altına alınıyor.

Bugün de Mersin’de sadece bir saat içeresinde helikopterlerle ikisi kadın, biri çocuk 3 yaralı getirildi. İlk olarak Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle 3-4 yaşlarında bir çocuk Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanenin hemen yanındaki açık alan iniş yapan helikopterden sağlık görevlileri tarafından indirilen çocuk, hazır bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra aynı alana iniş yapan TSK’ye ait askeri helikopterden ise biri hamile iki kadın yaralı, sağlık görevlilerince alındı.

Hastane yetkilileri, 40 yaşlarındaki Yıldız Sağaltıcı’nın 8 aylık hamile olduğunu belirtirken, annenin ve bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler.

Deprem bölgesinden Mersin’e şu ana kadar 3 bin 513 yaralı getirildi

Öte yandan, deprem bölgesinden Mersin’e şu ana kadar toplam 3 bin 513 yaralı getirildi. Bu yaralılardan 2 bin 147’si kamu hastanelerinde, 418’i özel hastanelerde, 948’i ise Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı. 3 bin 513 yaralıdan bin 783’ü tedavileri tamamlanarak hastanelerden taburcu edildi. 234’ü kamu hastanelerinde, 33’ü özel hastanelerde, 40’ı da üniversite hastanesinde olmak üzere 307 yaralının tedavileri ise yoğun bakım servislerinde devam ediyor.

“Şu ana kadar bin 500’ün üzerinde yaralı kabul ettik ve etmeye devam ediyoruz”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, hastanede oluşturulan kriz merkezinde gazetecilere bilgi verdi. Şehir hastanesi olarak depremden zarar gören illerden yaralıları hava, kara ve deniz yoluyla aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Başhekim Aydınlı, kriz merkezinde yaralıların yatırılacakları bölümlerin planlamasını yaptıklarını söyledi. Şehir hastanesi olarak bugüne kadar bin 500’ün üzerinde yaralı kabul ettiklerini kaydeden Aydınlı, bin 300 yataklı hastanenin kapasitesini sürekli artırdıklarını ifade ederek, “Kendi yatak kapasitemizi iki katına kadar çıktı; şu anki gelişmeyle 3 katına kadar çıkmayı planlıyoruz. Bakanlığımız gerekli teknik donanım ve personel desteğini bize sağlıyor. Çok fazla yaralı var biliyoruz ve biz elimizden geldiği kadar ulaşabildiğimiz yaralılara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Tüm ekipleriyle kriz merkezde 7/24 ekranlardan ve bilgisayarlardan yaralıların yerini kontrol etmeye çalıştıklarını kaydeden Aydınlı, gelen yaralıların bir bölümünün kimliksiz olduğunu, buna ait de bir prosedür oluşturulduğunu söyledi.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirten Aydınlı, ülke olarak bu süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayarak, “Travmatik bir süreç olduğunun farkındayız. Biz hekim olarak, sağlık camiası olarak bu yükün altından kalkacağız, bundan şüphemiz yok. Daha önce pandemi geçirdik, şimdi bir başka doğal afetle karşı karşıyayız. Hastalarımıza şifa diliyoruz” diye konuştu.

“Yaralılar, birden fazla kırıkla geliyor”

Deprem bölgesinden gelen yaralıların multitravma ile geldiklerini aktaran Aydınlı, “Yani birden fazla kırıkları var. Soğuk da kaldılar, hipoterminin neden olduğu sıkıntıları var ve göçük altında kaldıkları süre uzun olduğu için böbreklerinde sıkıntı olmaya başladı. Bunlar bizim için beklenen senaryolar. Diyalize girip çıkıyorlar. Bunları da tamamen karşılayabilecek kapasitemiz mevcut. Şu andan itibaren de bazı hastaları başka merkezlere doğru sevk etmeye başladık. Bunun nedeni, artık stabileze ettik. Stabilize ettiğimiz hastaları mümkünse daha merkezi yerlere gönderiyoruz ki, biz yine gemiyle ya da kara ambulanslarıyla deprem bölgesinden hasta alabilelim; çünkü deprem bölgesine en yakın şehir hastanesi şu an biziz. Biz de yaralılarımızın gerekli tedavilerini, ameliyatlarını yaptıktan sonra Ankara’ya ya da İstanbul’a sevk ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaralı yakınlarının bilgi alabilmeleri için Mersin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir çağrı merkezi kurulduğu bilgisini de veren Başhekim Aydınlı, Mersin genelindeki tüm yaralıların bilgilerinin, nerede olduklarının bu çağrı merkezinden öğrenilebildiğini, kimliksiz yaralıların bilgisine ise sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının oluşturduğu ekip aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.