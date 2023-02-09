Enkazdan çıkarılan çocuğa ilk müdahale İzmirli gönüllü doktordan

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, Hatay’da bir kız çocuğunu enkaz altından kurtarırken, küçük kıza ilk müdahaleyi İzmir’den bölgeye gönüllü olarak giden doktor yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden olan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesine giden ekipler, enkaz altından bir kız çocuğunu kurtardı. Kurtarma görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, enkazdan çıkarılan küçük kıza ilk müdahaleyi, bölgeye gönüllü olarak giden İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde görevli doktor gerçekleştirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen küçük kız, daha sonra hastaneye kaldırıldı.