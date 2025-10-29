Enkazdan kurtarılan Dilara'dan güzel haber: Sorulara cevap veriyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan Dilara Bilir’in (18) genel durumunun iyi olduğu, doktorlarla iletişim kurduğu ve sorulara cevap verebildiği öğrenildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, saat 14.00 sıralarında Muhammed Emir (12) ve Nisa’nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise saat 15.50 sıralarında enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir’e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ederken, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dilara Bilir’in genel durumunun iyi olduğu, doktorlarla konuştuğu ve onların sorduğu sorulara cevap verebildiği bildirildi.

Valilik’ten açıklama

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesine ilişkin son durumu paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 5 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, enkaz altındaki iki kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un, Dilara Bilir’i Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.