Enkazdan kurtarıldı, 'Ampute takımında sporcu olabilir miyim' diye sordu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden ve saatler sonra enkazdan çıkarılan 20 yaşındaki Alperen Yılmaz sevk edildiği Bolu’da tedavi altına alındı. Gönüllü olarak bölgede çalışan ve Alperen’i görüp ekiplere haber veren iş adamı Mustafa Buğra Bulanık, Bolu’ya gelerek kurtardıkları Alperen Yılmaz’ı Bolu Valisi Erkan Kılıç ile hastanede ziyaret etti. Yılmaz ziyaret sırasında, "Ampute takımında sporcu olabilir miyim" diye sordu.

Arama kurtarma ekiplerine destek vermek için gittikleri Hatay’da gönüllü olarak çalışan iş adamı Mustafa Buğra Bulanık, Cumhuriyet Mahallesi 311. Sokak Zafer Apartmanı’nın enkazında duyduğu sesin ardından, kepçenin açtığı enkaz çukurunda Alperen Yılmaz’ı (20) gördü. Alperen’in yaşadığını gören Bulanık hemen arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Arama kurtarma ekiplerine Alperen Yılmaz’ın akrabaları ve çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Enkazda yürütülen kurtarma çalışması sonucunda Alperen Yılmaz 72 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alperen Yılmaz’ın sesini duyan ve kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü iş adamı Mustafa Buğra Bulanık, tedavisine Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Alperen Yılmaz’ı ziyaret etmek için Bolu’ya geldi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve Yılmaz’ın akrabaları tarafından karşılanan Mustafa Buğra Bulanık, Alperen’i tedavi gördüğü odada ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Binadan çıkan cansız bedenlerin üzüntüsünü yaşayan Mustafa Buğra Bulanık, enkazdan Alperen’in canlı çıkmasının oradaki herkese umut verdiğini, depremzede Alperen Yılmaz ile konuştuğunda moralinin iyi olduğunu iletti. Ziyareti sırasında Alperen Yılmaz ile konuşan Bulanık, Yılmaz’ın “Ampute takımında sporcu olacağım ağabey, devletimiz bizlerin yanında ve onlara minnettarız” dediğini iletti.

Öte yandan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binada yaşamını yitiren öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51) ile eşi Ebru Yılmaz (46) ve kızları Sena Yılmaz’ın (15) Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildiği, 20 yaşındaki Alperen Yılmaz’ın, aileden geriye kalan tek kişi olduğunu öğrenildi.