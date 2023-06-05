Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'na davet edildi
Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi.
Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunda 29 golle gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı aday kadroya çağrıldı.
Teknik Direktör Felix Sanchez Bas tarafından aday kadroya davet edilen isimler şöyle:
Kaleciler: Hernan Galindez, Alexander Dominguez, Moises Ramirez
Defans: Piero Hincapie, Felix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupinan, Jse Hurtado, William Pacho, Robert Arboleda, Leo Realpe, Diego Palacios, Angelo Preciado
Orta saha: Carlos Gruezo, Joao Ortiz, Kendry Paez, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Moises Caicedo, Jose Cifuentes, Alan Franco, Angel Mena, Gonzalo Plata
Forvet: Enner Valencia, Anderson Julio, Leonardo Campana