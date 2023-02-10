Enner Valencia, yardım çalışmalarına ailesiyle beraber destek verdi

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi, kolilerin tırlara yüklenmesine yardım etti.

Enner Valencia, yardım çalışmalarına ailesiyle beraber destek verdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, Ülker Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi, kolilerin tırlara yüklenmesine yardım etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, gerekli malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Valencia da ailesiyle birlikte Ülker Stadyumu’ndaki yardım merkezine geldi. Çalışmalara destek veren Valencia, çocuklarıyla birlikte malzemeleri de tırlara yükledi.