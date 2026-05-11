'Enstrümansız Okul Kalmasın' Konseri Büyük Beğeni Topladı

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı konser programına İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile ilçe protokolü katıldı. Programda öğrencilerin sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

Öğrenciler Yeteneklerini Sahneye Taşıdı

Müzik sınıflarında eğitim alan öğrencilerin sergilediği performanslar salonda duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı. Proje kapsamında çocukların sanata yönlendirilmesi, müzikle iç içe büyümeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri hedeflenirken, konser programı da bu çalışmaların somut bir yansıması oldu.

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Müziğin çocuklarımızın hayatına dokunduğu bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İstanbul Valiliğimize, Silivri Kaymakamlığımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

“Hedefimiz Tüm Okullara Ulaşmak”

Konser sonrası konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise proje kapsamında bugüne kadar İstanbul genelinde 268 okula müzik atölyesi kurulduğunu, bu yıl ise 232 okulun daha projeye dahil edileceğini açıkladı.

Vali Gül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar 268 okulumuza müzik atölyesi kurduk. Bu yıl, 232 okulumuza daha kuruyoruz. Hedefimiz, İstanbul’daki bütün okullarımızı bu projeyle buluşturmak. Öğrencilerimizin müzik yeteneklerini keşfetmesini sağlamak. İnanıyorum ki bütün bunlar sayesinde öğrencilerimiz daha mutlu ve başarılı olacaklar.”

Aylar Süren Emeğin Sahneye Yansıması

Program boyunca sahnelenen performansların arkasında uzun soluklu bir hazırlık süreci olduğuna dikkat çeken Vali Gül, öğretmenlerin özverisi, öğrencilerin heyecanı ve ailelerin desteğinin ortaya anlamlı bir tablo çıkardığını vurguladı.

Silivri’de gerçekleştirilen konser programı, sanatın eğitimle buluştuğu örnek projelerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

