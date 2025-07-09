Enzo Roco, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Şilili futbolcu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

2020-2021 sezonunda da Karagümrük’te oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de ayrıca Beşiktaş’ta da forma giydi. Şilili futbolcu kariyerinde Elchei Espanyol, Cruz Azul ve Al Taee gibi takımlarda da mücadele etti.