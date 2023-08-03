EPDK, ELDER VE İTÜ Arı Teknokent'ten iş birliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” için 2023 yılı başvuruları başladı. Bu yıl programı başarıyla tamamlayan enerji girişimlerine toplamda 1,8 milyon TL’lik nakit ödül verilecek. Girişimciler 4 Eylül’e kadar programa başvuru yapabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” için 2023 yılı başvuru süreci başladı. Hızlandırma programına; sürdürülebilir enerji teknolojileri, arz güvenliği, elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji altyapıları, tüketici memnuniyeti ve benzeri birçok alanda güncel yaklaşımlarla enerji sektörüne yön verecek yenilikleri barındıran enerji girişimleri, 4 Eylül 2023 tarihinde kadar başvuruda bulunabilecek.

Program boyunca başarılı olan enerji girişimleri, ‘Enerjim Sensin Demo Günü’nde 800 bin TL ve Big Bang Startup Challenge 2023 sahnesinde 1 milyon TL nakdi ödül kazanma fırsatına sahip olacak. Kazanan girişimlere program sonunda toplamda 1,8 milyon TL nakit ödül verilirken Enerjim Sensin jürisinde seçilen enerji girişimleri de Big Bang Startup Challenge’ın 342 milyon TL’lik ödül havuzundan faydalanabilecekler.

Desteklenen girişimler 145 milyon dolar yatırım aldı

“Enerjim Sensin Hızlandırma Programı”nda girişimciler, yenilikçi iş fikirlerini enerji sektörünün liderlerine tanıtma fırsatı yakalayacak. Seçilen girişimler İTÜ Çekirdek’te, proje veya şirketlerini ticarileştirmeye ve büyütmeye yönelik eğitim ve seminerlerden, alanında uzman 500’den fazla mentordan, prototiplerini geliştirmek kullanabilecekleri laboratuvarlardan, hatta prototip geliştirmek için ihtiyaçları olan Ar-Ge fonu gibi pek çok hizmetten yararlanabilecek. Ayrıca, potansiyel müşterilerle bir araya gelme, ulusal ve uluslararası bağlantılara erişim, global fuar, etkinlik ve hızlandırma programlarına katılım sağlanması, yatırım imkanları gibi çeşitli avantajlar ve desteklerden yararlanma fırsatı bulacaklar.

“Girişimcileri ve genç beyinleri destekliyoruz”

2016 yılından bu yana akıllı şebekeler, enerji verimliliği ve depolama gibi teknolojilerin gelişimine katkı sunarken ‘Enerjim Sensin’ gibi hızlandırma programları ile genç girişimcilerin yanında yer aldıklarını dile getiren Elder Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Günümüzde enerji sektöründe gerçekleşen dönüşüm; elektrikli araçlar, mikro şebekeler, dağıtık üretim ve depolama teknolojileri gibi önemli faktörlerle tetiklenmekte. Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olarak enerji sektöründeki dönüşüme öncülük ediyor, bu süreçte yeni girişimcileri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. Bugün dağıtık üretim olarak ifade ettiğimiz, çatı ve cephe güneş sistemleri gibi şebekenin içine yerleşmiş tesisler, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı şebeke uygulamaları ve verimlilik çözümlerinin merkezinde elektrik dağıtım sektörü olarak biz varız. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve enerji üretiminin ekonomik olarak sürdürülebilir olması ülkelerin en büyük önceliği haline gelmiştir. Bu noktada, üretici yıkımın temeli olan inovasyon kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Enerji sektöründeki bu inovasyonlar sayesinde gelecekteki enerji taleplerine uygun, daha verimli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Yenilikçi fikirlerin keşfedilmesi, ticarileştirilmesi ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilir hale getirilmesi, enerji sektörünü ileri taşıyacak önemli adımlardır. Enerji sektöründeki değişim ve ilerleme, sadece büyük oyuncuların değil, genç girişimcilerin de katkılarıyla gerçekleşmektedir. Geleceğin enerji ekosistemini yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle donatmak için genç beyinleri destekliyor ve yeni projelerini heyecanla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Başarmaya kararlı tüm enerji girişimlerimizi davet ediyoruz”

İTÜ ARI Teknokent’in, Türkiye’nin öncü kurumları tarafından iş birliği ve organizasyon yürütmek üzere özellikle tercih edilen bir çekim merkezi olmasından büyük mutluluk duyduklarını aktaran İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Enerji dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bu değerli iş birliği sayesinde enerji sektöründeki inovatif girişimlere destek olarak, aslında son derece önemli bir alana dikkat çekmeye ve bir referans noktası olmaya devam ediyoruz. Girişimleri sadece finansal açıdan değil, ticarileşme, ölçeklenme, network edinme, laboratuvar alt yapısı ve mentorluk desteği sağlayarak her açıdan destekliyoruz. EPDK ve Elder gücü ile girişimlerimize sektörel know-how’ın ve desteğin kapılarını açarken, Kuluçka Merkezimizin 12 yıllık deneyimi ile enerji sektörüne yönelik teknolojik çözüm geliştiren girişimlerimize ihtiyaçları olan her desteği sağlıyor ve büyüyüp ölçeklenmelerine yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla başarmaya kararlı tüm enerji girişimlerimizi ‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’na başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

Programa; itucekirdek.com/enerji web sitesi üzerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor.