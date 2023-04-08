Epimedyumlu macun nedir, kullananlar hangi markayı öneriyor?

NEDİR

Epimedyumlu macun ilaç değil bitkisel içerikli gıda takviyesidir. Şuan ülkemiz ve dünyada erkekler ve kadınlar tarafından en çok talep gören bitkisel içerikli kuvvet macunlarının başında gelmektedir. Ana vatanı Çin ve bazı Orta Asya ülkeleri olan Epimedium adındaki bitkinin afrodizyak etkisini destekleyen bazı bitkiler ve çiçek balıyla karıştırılmasından elde edilen tamamen doğal içerikli bir macundur. Hem erkekler hem de kadınlar tarafından güvenle kullanılabilir.

İÇERİĞİ

Tamamen doğal bitki özlerinden oluşan epimedyumlu macunun içeriği tam olarak şu şekildedir: Epimedium, çiçek balı, ginkgo biloba, dut pekmezi, harnup pekmezi, arı sütü, polen, havlıcan, demirdikeni, kırmızı ginseng, zencefil ve cüce palmiye. Bu bitkilerin tamamı doğal ortamlarında organik tarım yönetmeliğine uygun olarak yetiştirilmiş yüksek kaliteli ürünlerdir.

KULLANIMI

Epimedyumlu macun nasıl kullanılır kısaca açıklayacak olursak: uzmanların erkek ve kadın kullanıcılar için tavsiye ettiği kullanımı ilişkiden 1 saat önce sadece 1 çay kaşığı miktarınca tüketilmesi şeklindedir. Tavsiye edilen miktardan fazla tüketmeniz sizlerde olumlu yönde etki etmeyeceği gibi tam aksine baş ağrısı, yüksek tansiyon ya da kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarına sebep olabileceğinden 1 çay kaşığı miktarında tüketmeye özen göstermelisiniz. Epimedyumlu macunu yerken sofradan yeni kalkmış olmamalı ve karnınız çok aç da olmamalıdır. Yemek yedikten ortalama 2 saat kadar sonra tüketmeniz en sağlıklı olandır. Özellikle erkekler tarafından en çok sorulan soruların başında gelen "Alkolle birlikte tüketilir mi" sorusunu da net olarak "Hayır" şeklinde cevaplayabiliriz. Uzmanlar epimedyumlu macunun alkollü içeceklerle beraber tüketilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Epimedyumlu macundan maksimum seviyede fayda görmek istiyorsanız alkolle karıştırmayın ve her gün tüketmek yerine gün aşırı kullanmayı tercih edin.

EN İYİ MARKA

Epimedyumlu macun kullanan erkekler ve kadınların neredeyse tamamına yakını epimedium force markasını düzenli olarak satın alıp yakınlarına tavsiye ediyorlar. Kullanıcıların neden Epimedium Force macunu tercih ettikleri sorusuna verdikleri yanıt genel olarak: etki süresi ve kalitesi açısından piyasadaki diğer epimedyumlu macun markalarından daha iyi olması ve daha önemlisi tükettikten sonra baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve suratta kızarıklık gibi yan etkilerle karşılaşılmaması oluyor. Epimedium Force, diğer epimedyumlu macun markalarından daha pahalı olsa da kullanıcıların sağlıklarını bozmadan en iyi performansa ulaşabilmelerini sağladığı için erkekler ve kadınlardan yoğun talep görüyor.

SATIN ALMA

Epimedyumlu macun satın alırken sahte ürünlerle karşılaşarak sağlığınızı riske atmamanız için resmi satış ve destek sitesi olan epimedyumlumacun.net adresindeki sipariş formunu doldurabilir ya da sitedeki cep telefonu ve sabit hat numaralarını günün her saati arayabilirsiniz. Siparişlerin teslim edilme süresi siparişin alındığı il ve ilçeye göre değişiklik gösterir ve bu süre genelde 2-6 gün arasıdır. Teslimat aşamasının uzamadan mümkün olan en kısa sürede epimedyumlu macunun elinize geçmesini istiyorsanız sipariş formundaki bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak doldurduğunuzdan emin olmalısınız. Epimedyumlu macunlar tamamen gizli paketleme yapıldıktan sonra kargo şubesine teslim edildiğinden size gelecek olan kargo poşetinin içinde ne olduğunu ürünü size getiren kurye dahil hiç kimsenin bilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ürün bedelini üretici firmanın hesabına transfer edebileceğiniz gibi kargo yetkilisinden ev ya da iş yeri adresinizde teslim alırken nakit olarak da yapabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneğinde sadece nakit olarak ödeme aldıklarını ve kredi kartını kabul etmediklerini de bilmenizde fayda var. Ayrıca epimedyumlu macun satın almak için Türkiye'de ikamet ediyor olmanız da gerekmiyor çünkü ürünü dünyanın her yerine gönderiyorlar ancak yurt dışı satışlarında kargo için ekstra ücretler ödenmesi gerekiyor. Tam olarak ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini öğrenmek için firmaya telefon açabilirsiniz.