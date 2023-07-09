Er meydanında sağlıkçılar durmadı: Sağlıkçıların Kırkpınar mesaisi

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası boyunca Sağlık Müdürlüğü ekibi yoğun Kırkpınar mesaisi geçirdi.

Sarayiçinde yapılan güreşlerde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı toplam 65 personel görev aldı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nce 5 adet tam donanımlı Acil Yardım Ambulansı ile Kırklareli ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüklerine ait 2 adet tam donanımlı Acil Yardım Ambulansları ile etkinlik süresince deneyimli ekipleriyle beklerken, saha içerisinde ve dışında 135’ i pehlivanlara yönelik olmak üzere toplam 465 vakaya müdahale etti. Saha içerisinde 5 doktor, 5 sağlık memuru, 6 sedye görevlisi olmak üzere 65 personel görev aldı.

Güreş sırasında çeşitli yaralanmalara maruz kalan güreşçilere saha içinde bulunan doktor ve sağlık personelleri tarafından anında başarılı müdahaleler yaptı. Etkinliğe katılan protokolün il sınırlarına girmesi ile başlayan 2 adet protokol ambulansı ve sağlık hizmeti çerçevesinde içinde Uzman Hekimler ile Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ve Acil Tıp Teknisyenlerinden oluşan sağlık ekipleri kendilerine etkinlik süresince refakat etti.

Saha dışında ise görev alan tam donanımlı ambulanslar ve tecrübeli sağlık personeli, saha dışındaki muhtemel vakalar ile saha içerisindeki yaralanmalardan dolayı sevki uygun görülen pehlivanları hızlı bir şekilde ilgili sağlık kurumlarına nakletti. Ayrıca organ bağışına dikkat çekmek ve halkı bilgilendirmek için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir stant kuruldu.