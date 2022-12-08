Eramus+ Projeleri BUÜ'de konuşuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. İki gün sürenetkinlikte değişim programlarına dair uygulamalar anlatıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı tamamlandı. Programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Hür Güldü, Ürdün Erasmus+ Koordinatörlüğü temsilcileri, birim sorumluları ve akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

“Öğrenci değişim programları yeniden hız kazanacak”

Üniversitede devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Programın Bursa’da düzenlenmesinden ötürü büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin fiziki mekan itibariyle Türkiye’nin en büyük 3. Üniversitesi olduğunu altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrenci sayısı bakımından ise ilk sırada yer alıyoruz. Aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesi olarak hizmet veriyoruz. 40 bin lisans, 22 bin ön lisans, 5 bin civarında yüksek lisans ve 2 bin 200 doktora öğrencisi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi, turizm, kültür ve medeniyet kenti Bursa’mıza yakışır, toplumla iç içe geçmiş bir üniversite profilini ortaya çıkarmak istiyoruz. Uzun yıllar Erasmus programı çerçevesinde Türkiye’nin yurt dışına en fazla öğrenci gönderen üniversiteleri arasında yer aldık. Pandemi süreci bu konularda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Yeniden aynı sirkülasyonun yakalanması için girişimlerimiz ve teşviklerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Misafir öğrenciler Türkiye’nin gönüllü elçileri olacak

Yaklaşık 6 bin 500 misafir öğrenciye sahip olduklarını açıklayan Rektör Kılavuz; “YÖK Başkanlığımızın açıkladığı rakamlar ile Türkiye’de hali hazırda 300 binin üzerinde yabancı öğrenci geliyor. Bu öğrencilerin 6 bin 500’üne biz ev sahipliği yapıyoruz. Yabancı olarak görmediğimiz için biz onlara misafir öğrenci diye hitap ediyoruz. Dünyanın 127 farklı ülkesinden üniversitemize eğitim görmeye gelen öğrencilerimiz var. Bunlar arasında gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilerin sayısı biraz daha fazla. Üniversitemizin misafir öğrenci tecrübesi 1995 yılında Türkmenistan’dan İlahiyat Fakültemize gelen öğrenciler ile başladı. Sonra diğer fakültelerimiz de bu çalışmalara dahil oldu. Bu öğrenci hareketliliğini çok önemli bir olgu olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle buradan mezun olacak misafir öğrencilerimiz bizlerin gönüllü elçileri olarak ülkelerine geri dönecekler. Daha adil bir dünya oluşumunda bizlere destek verecek yarının yöneticileri bu gençler arasından çıkacak. Ayrıca bilim diplomasisi alanında işbirliği yapılması konusu var. Nitekim şu anda üniversitemizde misafir öğretim üyesi statüsünde farklı ülkelerden gelen 20’ye yakın öğretim üyemiz var. Her biri nitelikli akademisyen olarak bizlere katkı sağlıyor. Ev sahipliği yaptığımız bu toplantının bizlere kıymetli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyor, katkı veren ve katılan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

Stratejik ortaklık projeleri ele alınacak

Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Hür Güldü ise konuşmasında 2021 yılında başlatılan yeni Erasmus+ Programı’nın 2027 yılına kadar devam edeceğini kaydetti. Programın en temel amacının eğitim-öğretim ve gençlik alanındaki bireylerin mesleki gelişimlerine katkılar sağlamak olduğunu belirten Koordinatör Hür Güldü; “Bu hedeflere ulaşmak için tasarlanan Erasmus+ Programı temelde iki fonksiyon üzerine oturuyor. Birincisi bireylerin hareketliliğini içeren projeler, diğeri ise belli hedeflere ulaşmayı amaçlayan stratejik ortaklık projeleri. Bugün yapılan toplantımızı ikinci hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren ve etkinliğimize katkı sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yöneticilerine ve birim sorumlularına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman konukların yer aldığı oturumlara geçildi. İki gün devam eden programda tüm Erasmus+ uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.