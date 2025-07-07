Erasmus öğrencilerine 'güle güle' etkinliği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) 2025-2026 eğitimöğretim yılı güz döneminde yurtdışında Erasmus hareketliliği gerçekleştirecek öğrenciler için düzenlenen "Güle Güle" etkinliği büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, Erasmus Koordinatörlüğü çalışanları, Erasmus Topluluğu Başkanı Yunus Emre Levent ve topluluk üyelerinin katkılarıyla zenginleşen programda, hareketliliğe katılacak öğrencilere üniversite yönetimi adına teşekkür edildi. Etkinlikte, öğrencilerin BUÜ’yü yurtdışında temsil ederken hem bireysel hem de kurumsal kimliklerini en iyi şekilde yansıtmaları amacıyla hatıra niteliğinde hediyeler takdim edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kırıştıoğlu yaptığı konuşmada öğrencilerin yalnızca akademik başarıya ulaşmakla kalmayıp, farklı kültürlerle iletişim kurarak çevrelerine pozitif katkı sunan bireyler olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı. Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru ise hareketliliğe katılacak tüm öğrencilere; verimli, güvenli ve doyurucu bir eğitim dönemi geçirmeleri, farklı kültürlerle anlamlı iletişim kurmaları ve edindikleri kazanımlarla çevrelerinde pozitif etki oluşturacak bir deneyim yaşamaları temennisiyle başarı diledi.

Erasmus Koordinatörlüğünden paylaşılan son bilgilere göre öğrenci hareketliliğine ilgi son yıllarda ciddi oranda arttı. Koordinatör Doç. Dr. Recep Yücedoğru, BUÜ’de Erasmus tecrübesinin giderek yaygınlaştığını ve öğrencilerimizin uluslararası arenada daha fazla yer aldığını aktardı. Yücedoğru, farklı fakülte ve enstitülerden öğrencilerin Avrupa’nın çeşitli ülkelerine her geçen yıl artan sayıda gitmeye devam ettiklerini vurguladı.