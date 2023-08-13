Erbakan Balıkesir'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir’in Dursunbey ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, esnaf ziyaretleri yaptı.

Erbakan, Dursunbey ilçesine gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçede kurulan panayırda vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dursunbey’in yıllar boyunca Milli Görüş’e hep sahip çıktığını söyledi. Erbakan, Dursunbey’in geçmişte kendilerine en yüksek oranda oy vererek destek olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Dursunbey inançlı, mütedeyyin, insanlarımızın bulunduğu bir ilçemizdir. Bu sebeple Yeniden Refah Partimize ve bizlere de ilgi ve teveccüh gösteriliyor. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem Dursunbey hem Balıkesir bölgesi aklımıza Kuvayı Milliye’yi getiriyor. Kurtuluş savaşımızdaki destanlığı ve kahramanlığı getiriyor. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bu bölge insanı bütün yokluklara ve zorluklara rağmen ülkesini, milletini, vatanını Kurtuluş Savaşı’nda ülkeyi korumuş, mücadeleyi ortaya koymuş, destanlar yazmış bu vatanın torunları olan Dursunbeylilerle, Balıkesirlilerle birlikte olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz."

Erbakan, konuşmasının ardından partisince düzenlenen konferansa katıldı.