Erbakan'dan çağrı: 'Emeklilerimize de refah payı istiyoruz'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Emeklilerimize de refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması milyonlarca emeklimizin ve ailelerinin haklı beklentisidir” dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini söyledi. Erbakan, emeklilerin de enflasyona karşı ezilmemeleri için emeklilere de refah payının verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Memurlara yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin olmamasını, kendileri tarafından üzüntüyle karşılandığını kaydeden Erbakan, “Alacakları zam için günlerdir TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır” açıklamalarında bulundu.

“Açlık sınırının altındaki emeklimize de seyyanen zam verilmelidir”

Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerinde tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğinin altını çizen Erbakan, şöyle konuştu:

“Emeklilerimiz ayrımcılığa uğramayı ise hiç hak etmemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize; emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesini, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesini, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesini, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz.”