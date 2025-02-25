Erbakan Hoca Silivri'de Anılacak: Saadet Partisi'nden Etkinlik Daveti

Saadet Partisi, 26 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'te Silivri Meydanı’nda bir stand çalışması gerçekleştirecek. Ardından, 27 Şubat Perşembe saat 20:00'de Silivri Anadolu Gençlik Derneği’nin dernek binasında "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan" konulu bir konferans düzenlenecek.

Milli Görüş’ün önemine vurgu yapan Hamdemirci, Erbakan’ın Türkiye’nin tarihi misyonunu yeniden inşa eden bir lider olduğunu belirterek, “Hocamız, tüm engellemelere rağmen yılmadan mücadelesine devam etti ve ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için adımlar attı. Onun izinden yürüyerek Saadet Nizamı ve Adil Düzen’in dünyaya gelmesi için mücadele edeceğiz” dedi.

Tarih & Saat:

Stand Çalışması: 26 Şubat Çarşamba, 14:00 - Silivri Meydanı

Konferans: 27 Şubat Perşembe, 20:00 - Silivri Anadolu Gençlik Derneği

Tüm Silivri halkı etkinliklere davetlidir.