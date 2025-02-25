Erbakan Hoca Silivri'de Anılacak: Saadet Partisi'nden Etkinlik Daveti
Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, 27 Şubat 2011'de vefat eden Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle andıklarını belirterek, Erbakan Haftası kapsamında Silivri'de düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.
Saadet Partisi, 26 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'te Silivri Meydanı’nda bir stand çalışması gerçekleştirecek. Ardından, 27 Şubat Perşembe saat 20:00'de Silivri Anadolu Gençlik Derneği’nin dernek binasında "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan" konulu bir konferans düzenlenecek.
Milli Görüş’ün önemine vurgu yapan Hamdemirci, Erbakan’ın Türkiye’nin tarihi misyonunu yeniden inşa eden bir lider olduğunu belirterek, “Hocamız, tüm engellemelere rağmen yılmadan mücadelesine devam etti ve ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için adımlar attı. Onun izinden yürüyerek Saadet Nizamı ve Adil Düzen’in dünyaya gelmesi için mücadele edeceğiz” dedi.
Tarih & Saat:
Stand Çalışması: 26 Şubat Çarşamba, 14:00 - Silivri Meydanı
Konferans: 27 Şubat Perşembe, 20:00 - Silivri Anadolu Gençlik Derneği
Tüm Silivri halkı etkinliklere davetlidir.