Erbey Döner İskender, Görkemli Bir Törenle Açıldı

Açılış törenine; Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Güreş Ağası Çetin Ceylan, Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, BBP Silivri Eski İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Emlakçılar Derneği Başkanı Sezai Kütük ve bölgenin tanınmış işadamları katıldı. Konuklar, yeni işletmenin hayırlı olmasını dileyerek, Silivri'ye kazandırılan bu yeni lezzet noktasının başarısını kutladı.

Erbey Döner İskender, yaprak et döner ve tavuk döner çeşitleri ile iddialı bir giriş yaparak, ev ve iş yerlerine servis hizmeti de sunacak. Açılışta konuşma yapan işletme sahibi Erdal Akarslan, "Silivri'nin lezzet durağı olmayı hedefliyoruz. Kaliteli hizmet ve hijyenik koşullarda üretilen ürünlerimizle müşterilerimize en iyisini sunmak için buradayız," dedi.

Erbey Döner İskender, Alibey Mahallesi, Kara Mustafa Caddesi, Gülbin Apt. No:17/B adresinde hizmet vermeye başladı. Sipariş hattı üzerinden de ulaşılabilen işletme, Silivrililerin yeni buluşma noktası olmaya aday. Sipariş hattı: 0212 727 40 80 ve 0505 384 40 80.