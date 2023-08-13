Erbilli iş adamından 2 yaşındaki kızına İstanbul'da lüks doğum günü

Ünlü iş insanı Ahmet Hasan Salim Beyoğlu, 2 yaşına giren kızı Beren için İstanbul’da bir otelde lüks doğum günü partisi yaptı. 500’e yakın davetlinin katıldığı doğum günü partisinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Derya Uluğ, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Iraklı iş insanı Al Yusuf Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasan Salim Beyoğlu, eşiyle birlikte iki yaşına giren küçük kızları Beren için Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan lüks bir mekanda lüks bir doğum günü partisi yaptı. 500 yakın misafirin katıldığı davette, 2 yaşına giren beren için çeşitli etkinlikler yapılarak pasta kesildi. Adeta bir düğün havasında geçen doğum günü partisinde davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Misafirler uzun süre sahnede oyun oynadı. Daha sonra ise sahneye ünlü sanatçı Derya Uluğ çıkarak misafirlere eşsiz bir gece yaşattı.