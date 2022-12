Erbul, 'Mahalle bakkallarını bitirdiler'

TAKİP ET

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Erbul, adım başı açılan zincir marketlerde her ürünün satışının yapılması nedeniyle küçük esnafın bitmek noktasına geldiğini söyledi.

Erbul, zincir marketler yüzünden mahalle bakkallarının tükenme noktasına geldiğini belirtti. Zincir marketlerin, matkaptan, hayvan yemine kadar çok çeşitli ürün sattığını belirten Erbul, “Böyle giderse, tüm esnaf bitecek” dedi. Küçük esnafın bu durum karşısında ciddi bir şekilde mağdur olduğunu belirten Erbul, şöyle konuştu:

“Herkes her şeyi satmasın. Market; çadır, matkap veya yat satar mı? Neredeyse canlı hayvan satacaklar. Gıda üzerineyse gıda maddesi satsın. İlk açılmaya başladıklarında mahalle bakkallarını bitirdiler, böyle gider ve her şeyi satmaya devam ederlerse tüm esnafı bitirecekler. Yalova’nın nüfusu belli. Ama bu market zincirleri şube sayısını arttırdıkça esnafın ayakta durması da güçleşmeye başlıyor. Nasıl bir ilde eczane belirli aralıklarla açılmak zorunda. Bunlarda da mutlaka bu şart gelmeli. Ben Yalova’da 50 metre arayla bu marketlerin şubelerine rastlıyorum. Boş buldukları her yere şube açıyorlar. Buna bir sınırlama ve kaide gelmesi şart.”

“Bunun adı hırsızlık”

Zincir marketlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin de rafta ayrı, kasada ayrı fiyat politikasının uygulandığını ifade eden Erbul, vatandaşları uyararak, “Ben, bu marketlerde raftan aldığınız ürünün kasaya geldiğinizde değiştiğini de görüyorum. Bu konu ulusal medyaya da yansıdı. Bu çok ciddi bir suç. En kaba tabirle bunun adı ‘hırsızlıktır’. Rafta yazan fiyatla, kasada olan fiyat nasıl uyuşmaz. Böyle bir şeyin olması mümkün müdür. Bu konuda da vatandaşların dikkatli davranmaları konusunda uyarıyorum” diye konuştu.