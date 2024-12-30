'Ercan Çalışkan: 2024'te Başarılarımızı Pekiştirdik, 2025 için Umutluyuz!

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, 2024 yılına dair değerlendirmelerde bulundu

'Ercan Çalışkan: 2024'te Başarılarımızı Pekiştirdik, 2025 için Umutluyuz!
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Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, 2024 yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve 2025 yılına yönelik hedeflerini paylaştı. Çalışkan, iş dünyası ve toplumsal dayanışma adına önemli mesajlar verdi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yusuf Eker (@silivrihaber)'in paylaştığı bir gönderi

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