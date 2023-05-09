Ercan Dalkılıç'ın ismi Kültür Merkezi'nde yaşatılacak

Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Dilovası Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç’ın ismi Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde yaşatılacak.

Dilovası Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı olan ve uzun süre başkanlık görevini yürüten Dilovası’nın sevilen isimlerinden Ercan Dalkılıç, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Dalkılıç’ın adının ilçede yaşatılması için geçtiğimiz ay çalışma başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis kararı ile Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nin adını Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi olarak değiştirdi. Geçtiğimiz gün tabelaları asılan Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nin törenine Dalkılıç ailesi ve çok sayıda davetli de katıldı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemize büyük hizmetleri olan kurucu Belediye Başkanımız merhum Ercan Dalkılıç’ın ismi artık Kültür Merkezimizde yaşayacak. İsim değişikliği sonrası merhum başkanımızın aile büyükleri, yakınları, sevenleri ve İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım ile yeni tabelamızın altında hatıra fotoğrafı çekildik. Bu kararı oy birliği ile geçiren tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.