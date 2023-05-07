Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği

Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Hatay Nurdağı'nda depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor.

Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Hatay Nurdağı’nda depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor.

Hatay merkezli depremlerde etkilenenler için spor dünyasından maddi ve manevi destekler sürüyor. Son olarak Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Hatay Nurdağı ilçesini ziyaret ederek depremzede çocuklar için giysi ihtiyaçlarını giderdi. Giysi ihtiyaçlarının yanı sıra depremzede çocuklara moral vermeyi de ihmal etmedi.