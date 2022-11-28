Erdal Sakız cinayetinde kullanılan suç aleti Sakarya Nehri'nde arandı

Sakarya’da kendisinden 10 gün haber alınamayan ve ormanlık alanda otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız’ın cinayetinde kullanılan suç aleti, Sakarya Nehri’nde deniz polisi tarafından arandı.

Olay, 9 Kasım tarihinde Erdal Sakız’ın ortadan kaybolmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi’nde yaşayan Sakız, 9 Kasım tarihinde otomobiliyle evinden ayrıldı. Erdal Sakız’dan bir süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde 19 Kasım Cumartesi günü Sakız’ın cansız bedenine Çam Dağı mevkiindeki ormanlık alanda aracının içerisinde ulaşıldı. Yapılan incelemede Sakız’ın göğüs ve baş kısmında mermi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili çalışmasını derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerince elde edilen delil ve alınan ifadeler sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelileri E.K., eşi L.K. ve 16 yaşındaki çocukları S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayette kullanılan tüfeğin Ferizli ilçesinden nehre atıldığının öne sürülmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisleri suda yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlayamadı. Bugün sonlanan çalışmaların yarın kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.