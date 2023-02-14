Erdek-Bandırma karayolunda ambulans kaza yaptı: 1 kişi yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Erdek kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma arasındaki Düzler Mevkiinde 112 Acil sağlık ekipleri ambulans aracı ile yolda gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şoförü, yoldan çıkarak zeytin bahçesinde takla attı. 10 DDA 27 plakalı ambulansta hastanın olmadığı, iki kadın sağlık personeli kazadan yara almazken şoför başından yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.