Erdek-Bandırma karayolunda aynı yerde dördüncü kaza

Balıkesir’in Erdek ilçesinden Bandırma istikametine giden otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre; Erdek-Bandırma karayolunda seyreden otomobil, yağışın kayganlaştırdığı yolda virajı alırken otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç şarampole uçtu. Araç sürücüsü olayı şans eseri yara almadan atlatırken olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bir süre duran trafik, aracın kurtarıcıyla şarampolden çıkarılarak kaldırılmasının ardında normal akışına döndü. Bu mevkiide bir ayda dördüncü kaza meydana gelmesi ve kazaların meydana geldiği bu keskin viraja hala bariyer konulmaması ayrıca hiç bir önlem alınmaması vatandaşların tepkisine yol açtı.