Erdek Belediyesi stadyumu şantiyeye döndü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Erdek 18 Eylül Stadyumu gelişi güzel bırakılan inşaat malzemeleri nedeniyle adeta şantiyeye döndürüldü.

Stadyuma bırakılan kum, parke taşı, su boruları ve bir çok inşaat malzemesi nedeniyle stat adeta inşaat sahasını andırıyor. Stadın bakımsız olduğu da ayrıca gözlerden kaçmadı. Son günlerde gündem olan stadyum, Balıkesir Büyükşehir’e devri planlanırken Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık basını davet ederek bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak stadyumun gençler tarafından kullanıldığı 150 kadar sporcu bu tesislerden faydalandığını belirtmişti. Ancak stadyumun ne olarak kullanıldığı İHA muhabiri tarafından görüntülenerek adeta büyük bir şantiyeye çevrildiği ve ayrıca otopark olarak kullanıldığı görüldü.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, Erdek 18 Eylül Stadı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisinin uygun olacağını belirten Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor da Balıkesir Büyükşehir meclisinde görüşüldü. Rapor, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve meclis üyesi Canan Kırdar’ın stadın devrine karşı çıkmalarının ardından oylanarak reddedildi. Böylece Erdek 18 Eylül Stadı Erdek Belediyesi tarafından spor bahane edilerek şantiye olarak kullanılmaya devam edecek.