Erdek Kapıdağ'da yasadışı uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ ormanlık arazisinde yasadışı ekim yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.
Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ ormanlık arazisinde yasadışı ekim yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.
Erdek ilçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Kapıdağ Yarımadası ormanlık arazisinde, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.