Erdek Kapıdağ'da yasadışı uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ ormanlık arazisinde yasadışı ekim yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erdek Kapıdağ'da yasadışı uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ ormanlık arazisinde yasadışı ekim yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erdek ilçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Kapıdağ Yarımadası ormanlık arazisinde, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde 242 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.