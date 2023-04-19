Erdek Kapıdağ ziyaretçilerini ayı korkusu sardı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ mevkisi Manastır bölgesinde üç boz ayı fotokapana takıldı.

Kapıdağ Yarımadası’ndaki kırsal Ballıpınar Mahallesi’nde yer alan Manastır mevkisinde üç boz ayı yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen hareket algılayan orman kameralarına takıldı. Köylüler, ilk defa geçen ay böyle bir durum yaşadıklarını ve ayıların biri ya da birileri tarafından Kapıdağ Yarımadası’na bırakıldığını düşündüklerini belirttiler. Kapıdağ’da hiçbir zaman ayı bulunmadığını ifade eden köylüler, ayıların varlığının Kapıdağ’da kamp yapmaya ve Kirazlı Manastırı’nı görmeye gelen ziyaretçileri tedirgin edeceğini söylediler.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre ayıların Kirazlı Manastırı ve Ballıpınar civarında gezdiği ve nereden geldiğinin araştırıldığının bilgisi öğrenildi.